Förderung von US-Stiftungen in Deutschland

Auswärtiges/Antwort - 23.08.2022 (hib 422/2022)

Berlin: (hib/AHE) Über die Förderung von US-Stiftungen und US-Nichtregierungsorganisationen in Deutschland mit Bundesmitteln seit 2017 gibt die Bundesregierung in der Antwort (20/3087) auf eine Kleine Anfrage (20/2706) der AfD-Fraktion Auskunft. Gefördert wurden demnach unter anderem der German Marshall Fund, das American Council on Germany und das Aspen Institute.