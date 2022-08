Linksfraktion fragt nach Nachhaltigkeit der IT des Bundes

Digitales/Kleine Anfrage - 30.08.2022 (hib 429/2022)

Berlin: (hib/LBR) Nach dem Status quo und dem Fortschritt bei der Nachhaltigkeit der IT des Bundes erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/3164). Die Abgeordneten fragen unter anderem, welche Maßnahmen die Bundesregierung unternommen hat, um die Datenlage ressortübergreifend zu verbessern, sodass Meilensteine und Handlungsbedarfe frühzeitig erkannt werden können. Weiter interessiert die Fraktion, ob es einheitliche, verbindliche Prozesse und Vorgaben zur Erhebung bestimmter Daten in standardisierter Form gibt.