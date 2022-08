Bedeutung der Ruhr-Sieg-Strecke für Südwestfalen erfragt

Berlin: (hib/HAU) Welche Bedeutung die Bundesregierung der Ruhr-Sieg-Strecke für die Region Südwestfalen beimisst, interessiert die CDU/CSU-Fraktion. In einer Kleinen Anfrage (20/3169) schreiben die Abgeordneten, die Ruhr-Sieg-Strecke sei 106 Kilometer lang und stelle die zweigleisige, elektrifizierte Hauptstrecke von Hagen nach Siegen dar. Sie sei die entscheidende Zuganbindung aus und in das Ruhrgebiet und sei insbesondere für den Güterverkehr der heimischen Wirtschaft als Anbindung an wichtige infrastrukturelle Knotenpunkte von großer Bedeutung. Für den Personenverkehr ist die Strecke aus Sicht der Unionsfraktion „eine wichtige Verbindung der Regionen Siegen-Wittgenstein, Sauerland mit dem Oberzentrum Köln“.

Die CDU/CSU-Fraktion erkundigt sich nun bei der Bundesregierung unter anderem danach, ob es Pläne gibt, die Ruhr-Sieg-Strecke für eine kurzfristige Entlastung der Bundesautobahn A45 - noch während der Brückenbauphase auf der A45 - als Umleitungsstrecke zu ertüchtigen. Gefragt wird auch, wie die Bundesregierung die Potenziale der Ruhr-Sieg-Strecke für den Schienengüterverkehr in Zusammenhang mit der voll gesperrten Talbrücke Rahmede einschätzt und ob weitere Ertüchtigungsmaßnahmen der Ruhr-Sieg-Strecke für den Güterverkehr geplant sind.