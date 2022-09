Union thematisiert Bekämpfung der Schweinepest

Ernährung und Landwirtschaft/Kleine Anfrage - 05.09.2022 (hib 435/2022)

Berlin: (hib/NKI) Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist in mehreren europäischen Ländern ausgebrochen, seit September 2020 auch in Deutschland. Die CDU/CSU-Fraktion erkundigt sich nun in einer Kleinen Anfrage (20/3205) danach, welche Maßnahmen die Bundesregierung im Hinblick auf den Tierschutz, finanzielle Unterstützung für betroffene Schweinehalterbetriebe sowie ein mögliches Verwertungs- und Vermarktungskonzept plant.

In Italien gebe es Pläne, dass von ASP betroffene Betriebe und Gemeinden Entschädigungen für wirtschaftliche Verluste erhielten. Zudem wollen die Parlamentarier wissen, ob die Bundesregierung plane, dass eine Verwertung der aus den Restriktionszonen geschlachteten Tiere im Hinblick auf Schlachtung, Verarbeitung, mögliche Lagerung inklusive Kühlhäuser sowie beim Absatz der wenigen möglichen Erzeugnisse weiter verbessert werde.

Außerdem erkundigen sich die Unions-Abgeordneten darüber, welche Bemühungen es von Seiten der Bundesregierung gebe, damit ein Impfstoff für die ASP verfügbar werde und wann ein solches Mittel einsetzbar sein könnte.