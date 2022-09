Aufgaben der kroatischen Interventionspolizei

Inneres und Heimat/Antwort - 06.09.2022 (hib 436/2022)

Berlin: (hib/STO) Die Aufgaben der kroatischen Interventionspolizei sind ein Thema der Antwort der Bundesregierung (20/3197) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (20/3073). Danach orientieren sich diese Aufgaben an den Standards der Bereitschaftspolizeien des Bundes und der Länder. Die vorrangige Aufgabe sei die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, „insbesondere bei größeren Einsatzlagen (wie Demonstrationen), Großereignissen, in Schadens- und/oder Krisenlagen“, heißt es in der Antwort weiter. Darüber hinaus erfolge eine anlassbezogene und bedarfsorientierte Unterstützung beispielsweise des Streifendienstes.