AfD fragt nach Stromsparbonus bei der Deutschen Bahn AG

Verkehr/Kleine Anfrage - 07.09.2022 (hib 440/2022)

Berlin: (hib/HAU) Stromsparpläne der Deutschen Bahn AG (DB AG) thematisiert die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/3247). Die Abgeordneten verweisen auf Medienberichte, wonach die DB AG angekündigt hat, ihren Mitarbeitern eine Prämie von 100 Euro als Belohnung für stromsparendes Verhalten auszuzahlen, die auf 150 Euro erhöht werden könnte. Die Einsparanreize sollen den Berichten zufolge aus Sicherheits- und Arbeitsschutzgründen in erster Linie das Personal in der Verwaltung des Unternehmens betreffen.

Die Bundesregierung wird nun unter anderem gefragt, ob die DB AG die Absicht verfolgt, den Stromverbrauch der einzelnen Mitarbeiter zu erfassen. Wissen will die AfD-Fraktion zudem, wie hoch die durchschnittliche Ersparnis pro Mitarbeiter sein muss, um den Bonus zu erhalten.