Linke fragt nach Bahninfrastruktur in Niedersachsen

Verkehr/Kleine Anfrage - 09.09.2022 (hib 443/2022)

Berlin: (hib/HAU) Nach Verbesserungen der Bahninfrastruktur in Niedersachsen erkundigt sich die Fraktion Die Linke mittels einer Kleinen Anfrage (20/3259). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung unter anderem wissen, wie sich der Anteil der barrierefreien Bahnstationen in Niedersachsen seit 2013 verändert hat. Gefragt wird auch, welche Bahnstationen in Niedersachsen in den nächsten fünf Jahren an den Fernverkehr angeschlossen werden sollen.