CDU/CSU thematisiert Cybersicherheitsagenda des BMI

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 13.09.2022 (hib 445/2022)

Berlin: (hib/STO) Die CDU/CSU-Fraktion will wissen, ob die am 12. Juli von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) vorgestellte Cybersicherheitsagenda ihres Hauses zuvor mit den Ressorts der Koalitionspartner Bündnis 90/Die Grünen und FDP inhaltlich abgestimmt wurde. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/3308) unter anderem danach, wann die Bundesregierung plant, die Cybersicherheitsagenda des Bundesministeriums des Innern und für Heimat zu beschließen.