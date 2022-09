AfD fragt nach Teilnahme an Bayreuther Festspielen

Kultur und Medien/Kleine Anfrage - 13.09.2022 (hib 446/2022)

Berlin: (hib/AW) Die AfD-Fraktion verlangt Auskunft über die Teilnahme von Mitgliedern der Bundesregierung an den Bayreuther Festspielen. In einer Kleinen Anfrage (20/3268) will sie unter anderem wissen welche Kabinettsmitglieder seit 2010 an welchen Vorstellungen der Festspiele teilgenommen haben und ob sie vergünstigte oder kostenlose Eintrittskarten erhalten haben. Zudem möchte sie erfahren, ob Mitglieder der Bundesregierung, der Länderregierungen, des Bundestages oder der Landtage bei der Ticketvergabe bevorzugt werden.