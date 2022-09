Berichte über „Racial Profiling am Dresdner Hauptbahnhof“

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 15.09.2022 (hib 450/2022)

Berlin: (hib/STO) „Berichte über Racial Profiling am Dresdner Hauptbahnhof“ lautet der Titel einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke (20/3399). Darin schreibt die Fraktion, dass die Bundespolizei Berichten zufolge seit dem 25. August 2022 am Dresdner Hauptbahnhof in aus Tschechien kommenden Zügen großangelegte Personenkontrollen durchführe. „Kontrolliert würden augenscheinlich ausnahmslos People of Color und Schwarze Menschen, die von Bundespolizeibeamtinnen und -beamten während des Halts in Dresden aus den Zügen geholt würden“, heißt es in der Vorlage weiter. Wissen wollen die Abgeordneten unter anderem, ob Berichte zutreffend sind, „wonach von den Kontrollen seit dem 25. August 2022 ausschließlich oder in großer Mehrheit nicht weiße Personen betroffen gewesen seien“,