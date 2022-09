Linke thematisiert möglichen Einfluss der Gas-Lobby

Wirtschaft/Kleine Anfrage - 15.09.2022 (hib 451/2022)

Berlin: (hib/SCR) Den „möglichen Einfluss der Gas-Lobby auf die Bundesregierung“ thematisiert die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/3365). Von der Bundesregierung will die Fraktion unter anderem wissen, an „welchen Veranstaltungen, Konferenzen, Sitzungen, Beratungen, Gesprächen, Dienstreisen etc. der Bundesregierung oder der Bundesministerien seit Beginn der 20. Legislaturperiode Vertreterinnen oder Vertreter der Gas- und Energiewirtschaft oder der energiewirtschaftlichen Lobbyverbände“ teilnahmen. Auch wird nach weiteren dienstlichen Kontakten sowie Treffen von Ministeriumsvertretern und Konzernvertretern zum Thema LNG-Terminals gefragt.