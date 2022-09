AfD fragt nach Zahl der Gewaltdelikten mit Messern

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 15.09.2022 (hib 451/2022)

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will wissen, wie hoch die Anzahl an Gewaltdelikten ist, die in Zusammenhang mit mitgeführten beziehungsweise eingesetzten Messern im ersten Halbjahr 2022 von der Bundespolizei erfasst worden sind. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/3385) danach, wie hoch die Anzahl solcher Delikte im zweiten Halbjahr 2021 war. Ferner fragt sie unter anderem, wie sich nach Kenntnis der Bundesregierung diese Gewaltdelikte „jeweils nach deutschen, nichtdeutschen Tatverdächtigen (darunter Zuwanderer) und diesbezüglich unbekannten/ungeklärten Tatverdächtigen“ aufschlüsseln.