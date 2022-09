Nachfrage zum Beauftragten für Transfer und Ausgründungen

Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung/Kleine Anfrage - 15.09.2022 (hib 453/2022)

Berlin: (hib/DES) Um das Auftragsverhältnis zwischen dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und dem ehemaligen Parlamentarischen Staatssekretär Thomas Sattelberger geht es in einer Nachfrage der CDU/CSU-Fraktion (20/3266) auf die Antwort der Bundesregierung (20/3019). Die Fragesteller möchten von der Regierung unter anderem erfahren, an welchem Tag Sattelberger seine Funktion als „Beauftragter für Transfer und Ausgründungen aus der Wissenschaft des BMBF“ begonnen hat und an welchem Tag dieses Auftragsverhältnis beendet wurde.