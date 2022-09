Miet- und wohnungspolitische Entwicklung in Niedersachsen

Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen/Kleine Anfrage - 19.09.2022 (hib 457/2022)

Berlin: (hib/JOH) Die mieten- und wohnungspolitische Entwicklung in Niedersachsen ist Thema einer Kleinen Anfrage (20/3392) der Fraktion Die Linke. Unter anderem wollen die Abgeordneten wissen, wie viele Mietwohnungen es dort nach Kenntnis der Bundesregierung zum Stichtag 31. Dezember 2021 gab und wie viele davon unbewohnt waren. In weiteren Fragen geht es um den Wohnungsneubau, den Bestand an Sozialwohnungen und Mietpreise.