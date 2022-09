Union fordert Förderprogramm für Kinder und Jugendliche

Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung/Antrag - 21.09.2022 (hib 466/2022)

Berlin: (hib/DES) Damit Kinder und Jugendliche pandemiebedingte Lernrückstände aufholen können und psychologische Folgen abgemildert werden, soll die Bundesregierung in Kooperation mit den Ländern ein Förderprogramm entwickeln. Dies fordert die Union in einem Antrag (20/3489). Ein solches Programm solle die nahtlose Anschlussförderung an das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ sicherstellen, die Ende des Jahres ausläuft. Alternativ schlägt die Union vor, das bestehende Aktionsprogramm für die Jahre 2023 und 2024 zu verlängern.