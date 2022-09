AfD fragt nach Beteiligung der Handwerkskammer Trier

Wirtschaft/Kleine Anfrage - 22.09.2022 (hib 471/2022)

Berlin: (hib/EMU) Zur geplanten Novellierung der Handwerksordnung und der Beteiligung der Handwerkskammer Trier daran erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/3389). Darin fragen die Abgeordneten, ob die Bundesregierung „im Zuge der Novellierung der Handwerksordnung Eckdaten, wie Positionen oder Stellungnahmen bei der Handwerkskammer Trier“ eingeholt habe. Die Fraktion will außerdem wissen, ob die Bundesregierung die Handwerkskammer Trier am bundesweiten Pilotprojekt „Handwerk bietet Zukunft“ beteiligt habe.