Anhörung zur Umsatzsteuersenkung auf Gaslieferungen

Finanzen/Anhörung - 22.09.2022 (hib 472/2022)

Berlin: (hib/HLE) Der Finanzausschuss führt am Montag, dem 26. September, ab 13.15 Uhr eine öffentliche Anhörung zu der von den Koalitionsfraktionen geplanten befristeten Senkung der Umsatzsteuer auf Gaslieferungen durch. Grundlage ist ein von den Fraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP gemeinsam eingebrachter Gesetzentwurf (20/3530). Danach soll die Umsatzsteuer auf die Lieferung von Gas vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2024 von derzeit 19 Prozent auf sieben Prozent abgesenkt werden. Wie die Fraktionen in dem Entwurf schreiben, entspricht der Zeitraum der Absenkung der Umsatzsteuer dem Zeitraum, in dem auch die Gasbeschaffungsumlage erhoben wird.

Als Sachverstänsdige sind geladen: Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Bundeskartellamt, Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Deutsche Steuer-Gewerkschaft, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband - Gesamtverband, Handelsverband Deutschland (HDE), Verband kommunaler Unternehmen (VKU), Professor David Hummel und Professor Roland Ismer (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg).