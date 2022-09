AfD fragt nach gendergerechter Sprache an Universitäten

Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung/Kleine Anfrage - 26.09.2022 (hib 482/2022)

Berlin: (hib/DES) Um gendergerechte Sprache an Universitäten geht es in einer Kleinen Anfrage (20/3547) der AfD-Fraktion. Die Abgeordneten möchten unter anderem erfahren, ob und welche Forschungsprojekte an Universitäten zum Thema Gendersprache aus Bundesmitteln finanziert werden.