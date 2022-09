Linke fragt nach „Homeoffice-Potential“ in Deutschland

Arbeit und Soziales/Kleine Anfrage - 27.09.2022 (hib 487/2022)

Berlin: (hib/AHE) Nach der Entwicklung beim sogenannten Homeoffice erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/3545). Die Bundesregierung soll unter anderem angeben, wie viele Beschäftigte in den Jahren 2020 bis 2022 ihrer Kenntnis nach teilweise oder ausschließlich nicht in ihrer Betriebsstätte arbeiteten und die Daten nach Branchen, Bundesländern, Stellung im Betrieb, Bildungsniveau, monatlichem Bruttoverdienst, Geschlecht und Alter aufschlüsseln. Gefragt wird auch danach, wie groß das sogenannte „Homeoffice-Potential“ in Deutschland, das heißt, wie viele Beschäftigte ihre Tätigkeit ganz oder teilweise im Homeoffice leisten könnten.