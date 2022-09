Union erkundigt sich nach Ausbau der Telemedizin

Gesundheit/Kleine Anfrage - 27.09.2022 (hib 487/2022)

Berlin: (hib/AHE) Nach Planungen für den weiteren Ausbau der Telemedizin in Deutschland erkundigt sich die CDU/CSU-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/3435). Die Bundesregierung soll unter anderem angeben, ob die Videosprechstunde aus ihrer Sicht eine sinnvolle Ergänzung in der ambulanten Patientenversorgung darstellt. Gefragt wird auch nach dem Anteil der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, die Videosprechstunden anbieten, und wie dieser Anteil künftig erhöht werden kann.