Fragen der Linksfraktion zum Archivzentrum DDR-Geschichte

Kultur und Medien/Kleine Anfrage - 27.09.2022 (hib 487/2022)

Berlin: (hib/AW) Die Linksfraktion will über das geplante Archivzentrum DDR-Geschichte und den Campus für Demokratie auf dem Gelände des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit der DDR in Berlin informiert werden. In einer Kleinen Anfrage (20/3362) möchte sie unter anderem wissen, wie die aktuellen Planungen, der Stand der Umsetzung und die Finanzierung der beiden Vorhaben aussehen.