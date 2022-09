AfD fragt nach Transsexualität und Geschlechtsdysphorie

Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Kleine Anfrage - 27.09.2022 (hib 487/2022)

Berlin: (hib/SAS) Im Vorfeld des von der Bundesregierung geplanten Selbstbestimmungsgesetzes, mit dem künftig transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und nicht-binäre Menschen ihren Geschlechtseintrag im Personenstandsregister per einfacher Erklärung ändern lassen können sollen, verlangt die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/3597) Auskunft zu den Themen Transsexualität und Geschlechtsdysphorie.

So wollen die Abgeordneten unter anderem wissen, wie hoch der Anteil der Menschen in Deutschland ist, die an Geschlechtsdysphorie - also dem Gefühl, im falschen Körper geboren zu sein - leiden. Auch fragen sie, wie viele Personen nach einer geschlechtsangleichenden Operation „psychische und oder physische Probleme“ bekommen und wie viele sich nach einem solchen Eingriff das Leben genommen haben.