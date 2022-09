AfD-Fraktion fordert Sicherung von AdBlue-Produktion

Wirtschaft/Antrag - 29.09.2022 (hib 499/2022)

Berlin: (hib/EMU) Im Falle eines Engpasses in der Gasversorgung sollen systemrelevante Industrieunternehmen, hierbei gesondert die Stickstoffwerke SKW Piesteritz, temporär bevorzugt mit Erdgas versorgt werden. Das fordert die AfD-Fraktion in einem Antrag (20/3694). Das Unternehmen gehöre neben BASF und Yara zu den größten deutschen Herstellern des für Dieselfahrzeuge notwendigen Beistoffes AdBlue. Wenn die Produktion von AdBlue aufgrund der Gaskrise eingestellt werden müsse, drohe ein Zusammenbruch der Logistik und damit der Versorgung in Deutschland.

Weiterhin fordern die Abgeordneten, Unterbrechungen heimischer Lieferketten sowie einen logistischen Kollaps zu verhindern, um einer inflationären Wirkung auf Erzeuger- und Verbraucherpreise entgegenzuwirken.

Der Antrag soll am Donnerstagabend im Plenum beraten werden.