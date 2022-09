AfD schlägt Peter Boehringer für das Vizepräsidentenamt vor

Bundestagsnachrichten/Wahlvorschlag - 29.09.2022 (hib 501/2022)

Berlin: (hib/VOM) Die AfD-Fraktion hat einen Wahlvorschlag (20/3722) vorgelegt, in dem sie empfiehlt, ihren Abgeordneten Peter Boehringer zum Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages zu wählen. Der Diplom-Kaufmann und Diplom-Informatiker Boehringer gehört dem Bundestag seit 2017 an. Der 53-jährige Haushaltspolitiker zog 2017 und 2021 jeweils über die bayerische Landesliste seiner Partei in den Bundestag ein und vertritt den oberpfälzischen Wahlkreis Amberg. Seit Januar 2018 ist er haushaltspolitischer Sprecher seiner Fraktion, in der vergangenen Wahlperiode war er Vorsitzender des Haushaltsausschusses. Boehringer ist seit Juni dieses Jahres stellvertretender Bundessprecher der AfD.