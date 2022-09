Finanzreserven der gesetzlichen Krankenkassen

Gesundheit/Antwort - 30.09.2022 (hib 507/2022)

Berlin: (hib/STO) Die Finanzreserven der gesetzlichen Krankenkassen sind laut Bundesregierung von 21,3 Milliarden Euro beziehungsweise 1,07 Monatsausgaben am Ende des Jahres 2018 auf zehn Milliarden Euro beziehungsweise 0,4 Monatsausgaben am Ende vergangenen Jahres zurückgegangen. Ausweislich der vorläufigen Rechnungsergebnisse betrugen sie mit Ablauf des ersten sechs Monate des laufenden Jahres 9,6 Milliarden Euro beziehungsweise 0,4 Monatsausgaben, wie die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/3562) auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion (20/3265) weiter ausführt. Dies sei doppelt so viel wie die gesetzlich vorgeschriebene Mindestreserve von 0,2 Monatsausgaben.