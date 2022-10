Ideenpapier beim informellen EU-Außenministertreffen in Prag

Auswärtiges/Antwort - 06.10.2022 (hib 519/2022)

Berlin: (hib/AHE) Das Auswärtige Amt hat gemeinsam mit dem französischen Außenministerium für das informelle Treffen der EU-Außenminister am 30./31. August 2022 in Prag („Gymnich-Treffen“) ein informelles Ideenpapier erstellt. Das Dokument, welches einen Beitrag zur Diskussion der Außenministerinnen und Außenminister darstellte, ist dem Bundestag auf dessen Anfrage hin am 9. September 2022 übermittelt worden, schreibt die Bundesregierung in der Antwort (20/3754) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/3415).