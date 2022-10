Bund fördert DAX-Konzerne mit 343 Millionen Euro

Haushalt/Antwort - 07.10.2022 (hib 521/2022)

Berlin: (hib/HLE) Die im Deutschen Aktienindex DAX gelisteten Konzerne werden in diesem Jahr vom Bund mit rund 343 Millionen Euro gefördert. Dies geht aus einer Antwort der Bundesregierung (20/3680) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/3256) hervor. Die Förderung der DAX-Konzerne ist seit 2020 regelmäßig gestiegen. Betrug die Förderung 2020 noch rund 204 Millionen Euro, so stieg sie 2021 auf rund 286 Millionen Euro. Im kommenden Jahr soll die Förderung der größten deutschen börsennotierten Unternehmen noch rund 316 Millionen Euro betragen. Größter Förderungsempfänger in diesem Jahr ist der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus Group mit rund 80 Millionen Euro. Die Förderung von Airbus summiert sich zwischen 2020 und 2022 auf rund 272 Millionen Euro. Im kommenden Jahr wird mit rund 70 Millionen Euro für Airbus gerechnet.

Auch die im Börsensegment MDAX versammelten Unternehmen erfuhren in den vergangenen Jahren eine immer höhere Förderung durch den Bund. Sie stieg von rund 65 Millionen Euro im Jahr 2020 über rund 82 Millionen Euro im Jahr 2021 auf rund 133 Millionen Euro in diesem Jahr. Im kommenden Jahr soll die Förderung der MDAX-Unternehmen auf rund 89 Millionen Euro zurückgehen. Gefördert werden auch Unternehmen im Nebenwerteindex SDAX. Die Förderung beläuft sich in diesem Jahr auf rund 20 Millionen Euro und soll im kommenden Jahr auf rund 17 Millionen Euro sinken.