Zahl staatlicher Verwaltungsdienstleistungen erfragt

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 10.10.2022 (hib 527/2022)

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will wissen, wie viele Verwaltungsdienstleistungen der deutsche Staat nach Kenntnis der Bundesregierung seinen Bürgern aktuell anbietet. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/3857) unter anderem danach, wie viele davon bereits vollständig digital in Anspruch genommen werden können.