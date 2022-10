Renten nach dem Fremdrentengesetz

Arbeit und Soziales/Antwort - 11.10.2022 (hib 530/2022)

Berlin: (hib/CHE) Am 31. Dezember 2021 haben 644 .749 Rentnerinnen und Rentner um 40 Prozent abgesenkte Renten nach dem Fremdrentengesetz (FRG) bezogen. Das schreibt die Bundesregierung in einer Antwort (20/3757) auf eine Kleine Anfrage (20/3406) der AfD-Fraktion. Mit dem Wachstums- und Beschäftigungsförderungsgesetz habe der Gesetzgeber 1996 Paragraf 22b in das FRG eingefügt, der die aus FRG-Zeiten zu berücksichtigenden Entgeltpunkte begrenzt, wenn die berechtigten Personen erst nach dem 6. Mai 1996 in die Bundesrepublik zugezogen sind, erläutert die Regierung zur Begründung.