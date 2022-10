Einführung eines elektronischen Mehrwertsteuersystems

Finanzen/Kleine Anfrage - 13.10.2022 (hib 547/2022)

Berlin: (hib/HLE) Wann die Bundesregierung die Einführung eines einheitlichen elektronischen Mehrwertsteuersystems beabsichtigt, will die Fraktion der CDU/CSU in einer Kleinen Anfrage (20/3899) erfahren. Die Abgeordneten wollen unter anderen wissen, ob die Bundesregierung mit der Einführung des Systems gleichzeitig eine Vereinfachung für Unternehmen schaffen will. Weitere Fragen beziehen sich auf die Bekämpfung des Missbrauchs bei der Umsatzsteuer.