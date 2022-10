AfD fordert Nutzung von AKW und Ostseepipelines

Klimaschutz und Energie/Antrag - 13.10.2022 (hib 548/2022)

Berlin: (hib/MIS) Die AfD-Fraktion fordert die Regierung auf, alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um den intakten Strang der Ostsee-Pipeline Nord-Stream 2 zeitnah nutzbar zu machen und die beschädigten Gasleitungen von Nord-Stream I und II baldmöglichst zu reparieren, zu öffnen und künftig zu sichern. In einem Antrag (20/3942) „Energieversorgung gewährleisten - Nord Stream reparieren, öffnen, sichern“ fordern die Abgeordneten darüber hinaus die Bundesregierung auf, zudem alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die bestehenden Kernkraftwerke in Deutschland dauerhaft am Netz zu lassen, die stillgelegten Kernkraftwerke soweit möglich zu reaktivieren und die Voraussetzungen für den Bau von modernen Kernkraftwerken der vierten Generation zu schaffen.