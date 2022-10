Zu wenige Ärzte und Pfleger

Gesundheit/Antwort - 17.10.2022 (hib 556/2022)

Berlin: (hib/PK) In Deutschland gibt es in unterschiedlichen regionalen Ausprägungen einen Engpass an Ärzten und Pflegefachkräften. Das geht aus der Antwort (20/3807) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (20/3364) der CDU/CSU-Fraktion hervor.

Indizien ergäben sich aus der Fachkräfteengpassanalyse der Bundesagentur für Arbeit, der zufolge sich in Pflegeberufen bundesweit Engpässe zeigten. Auch in der Humanmedizin deuten den Angaben zufolge die Engpassindikatoren auf einen Fachkräftemangel hin, mit Ausnahme der Bundesländer Sachsen, Berlin und Brandenburg.