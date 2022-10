Fragen zur Auszahlung der Corona-Boni

Gesundheit/Kleine Anfrage - 17.10.2022 (hib 556/2022)

Berlin: (hib/PK) Mit möglichen Unregelmäßigkeiten bei der Auszahlung der Corona-Boni für Beschäftigte im Krankenhaus und in der Pflege befasst sich die CDU/CSU-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/3792). Aktuellen Medienberichten sei zu entnehmen, dass im Prüfbericht des Bundesrechnungshofes (BRH) gravierende Mängel in der Organisation und Ausführung des Pflegebonus aufgefallen sein sollen, die das Konzept der Prämienzahlungen fehler- und missbrauchsanfällig machten.

Die Abgeordneten wollen wissen, seit wann der Bundesregierung bekannt ist, dass es bei der Umsetzung der verschiedenen Prämienzahlungen für Pflegekräfte zu betrügerischem Verhalten kommt.