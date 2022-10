Gewaltdelikte in Bezug auf Bahnhöfe in Baden-Württemberg

Inneres und Heimat/Antwort - 17.10.2022 (hib 557/2022)

Berlin: (hib/STO) Über die Zahl der in Bezug auf Bahnhöfe und Züge in Baden-Württemberg durch die Bundespolizei im ersten Halbjahr 2022 erfassten Gewaltdelikte und weiteren Straftaten berichtet die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/3805) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/3424). Danach wurden laut der Polizeilichen Eingangsstatistik (PES) der Bundespolizei in den ersten sechs Monaten dieses Jahres in Bezug auf Bahnhöfe und Züge in Baden-Württemberg 1.161 Gewaltdelikte, 71 Sexualdelikte. 49 Waffendelikte, 1.444 Eigentumsdelikte und 912 Betäubungsmitteldelikte registriert.