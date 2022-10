Zahl der vom Bamf geförderten Sprachkurse in Thüringen

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 17.10.2022 (hib 564/2022)

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will wissen, wie viele Sprachkurse in Thüringen das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) jährlich im Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 30. September 2022 gefördert hat. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/3902) unter anderem danach, wie viele Menschen an diesen Sprachkursen jährlich teilnahmen.