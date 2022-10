AfD fragt nach feministischer Digitalpolitik

Digitales/Kleine Anfrage - 18.10.2022 (hib 569/2022)

Berlin: (hib/LBR) Die AfD-Fraktion erkundigt sich in einer Kleinen Anfrage (20/3994) danach, was die Bundesregierung unter „mehr Diversität in der Digitalbranche“ und einer „feministischen Digitalpolitik“ versteht. Die Abgeordneten fragen, mit welchen Mitteln die Bundesregierung diese erklärten Ziele anstreben möchte und ob es in der Vergangenheit Gespräche mit Repräsentanten der Digitalbranche gegeben hat.