Union fragt nach Düngemittelversorgung

Ernährung und Landwirtschaft/Kleine Anfrage - 18.10.2022 (hib 569/2022)

Berlin: (hib/NKI). Mit möglichen Engpässen von Düngemitteln in der Landwirtschaft befasst sich die CDU/CSU-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/3988). Während die Preise für Düngemittel aufgrund der steigenden Erzeugerpreise laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2022 etwa doppelt so hoch seien wie im Vorjahr, sei der Absatz um 50 Prozent zurückgegangen. Diese Entwicklung könne zu einer „Krise in der Versorgung mit Düngemitteln“ führen, heißt es in dem Papier. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) hingegen habe erklärt, dass Engpässe bei der landwirtschaftlichen Düngemittelversorgung für das Jahr 2023 nicht abzusehen seien.

Die Abgeordneten wollen unter anderem wissen, auf welche wissenschaftlichen Analysen, Gespräche oder konkrete Informationen sich Landwirtschaftsminister Özdemir stütze, wenn er in der Regierungsbefragung am 21. September 2022 mehrfach erklärt habe: „Nach den derzeit unserer Regierung vorliegenden Informationen sind Engpässe bei der landwirtschaftlichen Düngemittelversorgung für das Jahr 2023 nicht abzusehen.“ Darüber hinaus wird die Bundesregierung gefragt, ob sie bereits im Oktober 2022 absehen könne, wie sich die Preise und der Versorgungsgrad für Düngemittel im Jahr 2023 entwickeln werden und ob es im Jahr 2023 zu Engpässen kommen könnte.