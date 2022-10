AfD fragt nach Details des Schutzschirms gegen Klimarisiken

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Kleine Anfrage - 18.10.2022 (hib 570/2022)

Berlin: (hib/VOM) Nach dem Engagement der Bundesregierung für einen sogenannten Globalen Schutzschirm gegen Klimarisiken erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/3997). Darin heißt es, die Bundesregierung verfolge das Ziel, den Schutzschirm gemeinsam mit Entwicklungsländern auf der Weltklimakonferenz 2022 zu starten. Er solle eingesetzt werden, um Klimarisiken finanziell durch Kredite, Versicherungen oder Haushaltsreserven abzusichern. Die Fraktion will unter anderem wissen, wie dieser Schutzschirm konkret aufgebaut werden soll, welchen Anteil an der Finanzierung Industrie- und Entwicklungsländer tragen sollen, welches Finanzvolumen der Schutzschirm umfassen soll und was die Bundesregierung unter Klimagerechtigkeit versteht. Gefragt wird auch, welche Arten der finanziellen Absicherung im Schutzschirm zusammengefasst werden sollen und wie sich die Staats- und Regierungschefs der übrigen führenden demokratischen Industriestaaten (G7) dazu positionieren.