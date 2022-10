AfD will Auskunft über „InsuResilience Global Partnership“

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Kleine Anfrage - 18.10.2022 (hib 570/2022)

Berlin: (hib/VOM) Die „Architektur“ der „InsuResilience Global Partnership“ interessiert die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/3999). Die Bundesregierung habe 2017 im Rahmen ihrer Präsidentschaft der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) diese Partnerschaft initiiert, die derzeit mit 24 Programmen und mehr als 300 Projekten in über 100 Ländern aktiv sei. Im Zuge dieser Partnerschaft würden Menschen in Entwicklungsländern gegen Klimarisiken abgesichert. Die Fraktion erkundigt sich nach dem organisatorischen Aufbau und den Mitteln, mit denen das InsuResilience-Sekretariat ausgestattet ist. Die Regierung soll die inhaltlichen Aufgaben des Sekretariats benennen und beziffern, wie viele Menschen, Unternehmen und Institutionen aus wie vielen Ländern unter dem Versicherungsschutz der Partnerschaft und ihrer jeweiligen Programme und Projekte stehen und wie viele bisher Versicherungsleistungen in Anspruch genommen haben. Gefragt wird zudem nach der Finanzierung, dem Finanzvolumen und den Zielen der Partnerschaft bis 2025.