Finanzierung des „Green Climate Fund“

Auswärtiges/Kleine Anfrage - 18.10.2022 (hib 571/2022)

Berlin: (hib/AHE) Nach der Finanzierung des „Green Climate Fund“ erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/3993). Die Bundesregierung soll unter anderem Auskunft geben, aus welchen Gründen sie den deutschen Beitrag von 750 Millionen Euro auf 1,5 Milliarden Euro verdoppelt hat, welches Volumen der Fonds insgesamt hat und welche weiteren Staaten sowie sonstigen Geldgeber in welcher Höhe Beiträge eingezahlt haben. Außerdem wollen die Fragesteller wissen, ob und in welchem Umfang es dem Fonds gelungen ist, Mittel privatwirtschaftlicher Akteure zu mobilisieren.