Erinnerung an NS-Verbrechen in Russland und Belarus

Auswärtiges/Kleine Anfrage - 18.10.2022 (hib 571/2022)

Berlin: (hib/AHE) Nach möglichen Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Erinnerung an NS-Verbrechen in der Ukraine, Russland und Belarus erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/3898). Die Abgeordneten wollen unter anderem wissen, welchen Grundsätzen die Bundesregierung derzeit bei einer etwaigen „Zusammenarbeit mit staatlichen oder staatsnahen Akteuren in Belarus und Russland“ in Bezug auf die Gedenk- und Forschungspolitik zu NS-Verbrechen folgt und wie sich die Kontakte und Formen der Zusammenarbeit zwischen deutschen Museen und Gedenkstätten und ihren bisherigen Partnereinrichtungen in Russland und Belarus aktuell gestalten.