Mehr Bezieher von Grundrentenzuschlag

Arbeit und Soziales/Antwort - 19.10.2022 (hib 585/2022)

Berlin: (hib/CHE) Die Zahl der Bezieherinnen und Bezieher von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung mit Bezug eines Grundrentenzuschlags ist im ersten Quartal 2022 deutlich gestiegen und beträgt rund 31.600 Fälle. Das schreibt die Bundesregierung in einer Antwort (20/3906) auf eine Kleine Anfrage (20/3543) der AfD-Fraktion unter Bezug auf Daten des Statistischen Bundesamtes. Für eine abschließende Bewertung und Anteilsberechnung müssten die Ergebnisse der Statistik zum Jahresende 2022 abgewartet werden, da es sich beim Grundrentenbezug um ein völlig neu in die statistische Erfassung aufgenommenes Merkmal handele, so die Regierung weiter.

„Auch aussagekräftige Angaben zu der Anzahl der Begünstigten und zu den Leistungshöhen der Grundrentenzuschläge liegen in den Statistiken der Rentenversicherung noch nicht vor. Hierfür muss die vollständige Überprüfung des Rentenbestands bis Ende 2022 abgewartet werden. Die entsprechende Statistik wird voraussichtlich Mitte 2023 vorliegen“, heißt es in der Antwort.