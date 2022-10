Tarifverträge für die Hälfte der Beschäftigten

Arbeit und Soziales/Antwort - 20.10.2022 (hib 588/2022)

Berlin: (hib/CHE) Nur noch rund die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland arbeitet in einem Betrieb mit Tarifvertrag. Im vergangenen Jahr arbeiteten 42,7 Prozent (2020: 42,8 Prozent) der Beschäftigten zu Bedingungen eines Branchentarifvertrages und 9,4 Prozent (2020: 8,2 Prozent) zu Bedingungen eines Haustarifvertrages. Das schreibt die Bundesregierung mit Bezug auf Daten des IAB-Betriebspanels in einer Antwort (20/3909) auf eine Kleine Anfrage (20/3626) der Fraktion Die Linke. Aus den Daten ist ferner ersichtlich, wie stark die Tarifbindung in den vergangenen 20 Jahren gesunken ist, denn 2002 haben noch 59,7 Prozent der Beschäftigten zu Konditionen eines Branchentarifvertrags gearbeitet. Leicht gestiegen von 7,9 Prozent im Jahr 2002 ist dagegen die Zahl der Haustarifverträge. Im Osten Deutschlands liegt den Angaben zufolge die Tarifbindung deutlich unter dem Wert im Westen des Landes.