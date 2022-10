US-Drohneneinsätze und der Stützpunkt Ramstein

Auswärtiges/Antwort - 24.10.2022 (hib 597/2022)

Berlin: (hib/SCR) Zur Frage des Einsatzes von Drohnen und der Rolle des US-Stützpunktes Ramstein steht die Bundesregierung nach eigenen Angaben mit ihren US-amerikanischen Partnern in einem „vertrauensvollen und kontinuierlichen Dialog, auch zu völkerrechtlichen Fragen“. Die US-Seite bestätige regelmäßig, „dass die US-Streitkräfte in Deutschland gemäß ihren Verpflichtungen aus dem NATO-Truppenstatut in Deutschland geltendes Recht, einschließlich des relevanten Völkerrechts, achten“, heißt es in einer Antwort (20/4016) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (20/3674). In die Planung und Durchführung von US-Drohneneinsätzen sei die Bundesregierung nicht eingebunden, heißt es weiter.