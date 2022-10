Bundesaufnahmeprogramm für gefährdete Afghanen

Auswärtiges/Kleine Anfrage - 24.10.2022 (hib 597/2022)

Berlin: (hib/SCR) Nach dem Bundesaufnahmeprogramm für gefährdete Afghanen erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/4068). Von der Bundesregierung will die Fraktion unter anderem wissen, welche Stellen innerhalb und außerhalb der Bundesregierung Afghanen - „Ortskräfte als auch besonders schutzbedürftige beziehungsweise gefährdete Afghanen, die nicht Ortskräfte gewesen sind“ - benennen können, „die Aufnahme in Deutschland finden“. Ferner interessiert die Abgeordneten unter anderem die Zahl der benannten Afghanen und wer sie benannt hat sowie Details über widerrufene Aufnahmezusagen.