Kriegsfreiwillige aus Deutschland

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 24.10.2022 (hib 598/2022)

Berlin: (hib/STO) Die „Ausreise von Kriegsfreiwilligen aus Deutschland“ beschäftigt die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/4025). Darin erkundigt sich die Fraktion danach, welche Erkenntnisse der Bundesregierung für den Zeitraum vom 1. Juni 2013 bis zum 30. September 2022 zu Personen vorliegen, „die einen festen Wohnsitz in Deutschland hatten und zur Unterstützung der gegen den Islamischen Staat (IS) kämpfenden Vereinigungen, Organisationen und Zusammenschlüsse ausgereist sind“. Auch will sie unter anderem wissen, welche Erkenntnisse der Bundesregierung zu Personen vorliegen, „die einen festen Wohnsitz in Deutschland hatten und ausgereist sind, um die ukrainische Armee in der kriegerischen Auseinandersetzung mit Russland zu unterstützen“.