AfD fragt nach extremistisch motivierten Straftaten

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 24.10.2022 (hib 598/2022)

Berlin: (hib/STO) Nach der Zahl der in den Jahren 2000 bis 2021 jeweils jährlich registrierten rechtsextremistisch motivierten Straftaten und der dazu zählenden Gewaltdelikte erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/4024). Auch möchte sie unter anderem wissen, wie hoch in diesen Jahren die Zahl der linksextremistisch sowie die der islamistisch motivierten Straftaten und die der jeweils darunter fallenden Gewaltdelikte war.