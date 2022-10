CDU/CSU fragt nach Förderung Deutschlands als Games-Standort

Wirtschaft/Kleine Anfrage - 26.10.2022 (hib 603/2022)

Berlin: (hib/EMU) Zu dem im Koalitionsvertrag von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP vereinbarten Ziel, Deutschland als Games-Standort zu stärken und zu fördern, sowie E-Sport gemeinnützig machen zu wollen, fragt die CDU/CSU-Fraktion nach konkreten Schritten. So will sie mittels einer Kleinen Anfrage (20/4013) erfahren, wie sich die Ausgaben von Seiten der Bundesregierung für die Förderung der Computerspieleentwicklung auf Bundesebene entwickeln. Außerdem will sie wissen, ob die Förderung von Games und E-Sport Bestandteil des geplanten Digitalbudgets der Bundesregierung ist und wie hoch die jährliche Summe im Budget für die Förderung des Games-Standorts Deutschland ausfallen soll.