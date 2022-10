Sperrung der „Panzerstraße“ bei Ingolstadt-Hepberg

Verteidigung/Antwort - 27.10.2022 (hib 604/2022)

Berlin: (hib/AW) Das Verteidigungsministerium begründet die Sperrung der sogenannten „Panzerstraße“ am Standortübungsplatz Ingolstadt-Hepberg in unmittelbarer Nähe der Gemeinde Hepberg für den öffentlichen Verkehr ab Juni 2022 mit einem „erhöhten militärischen Übungsbedarf“. Dies teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/3907) auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion (20/3599) mit. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine habe zu einer stärkeren Fokussierung auf die Landes- und Bündnisverteidigung geführt; entsprechend sei die Einsatzbereitschaft und die praktische Ausbildung zu erhöhen.

Die Bundesregierung verweist darauf, dass die Mitbenutzung der sogenannten Panzerstraße für den öffentlichen Verkehr nur temporär vereinbart worden sei, um die Gemeinde Hepberg während inzwischen abgeschlossener kommunaler Bauarbeiten zu entlasten. Die Gemeinde Hepberg sei „zeitig“ über die Entscheidung informiert und der Bürgermeister im Rahmen eines Telefongesprächs mit dem Verteidigungsministerium persönlich über die Entscheidung in Kenntnis gesetzt worden.