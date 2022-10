Linke fragt nach rechtsextremer Gruppierung „Nordbund“

Verteidigung/Kleine Anfrage - 27.10.2022 (hib 604/2022)

Berlin: (hib/AW) Die Fraktion Die Linke verlangt Auskunft über die rechtsextreme Gruppierung „Nordbund“ und ihre Verbindungen in die Bundeswehr. In einer Kleinen Anfrage (20/3798) erkundigt sie sich unter anderem danach, welche Standorte der Bundeswehr nach Kenntnis der Bundesregierung von Ermittlungen im Zusammenhang mit der Gruppierung „Nordbund“ betroffen sind. Zudem möchte sie erfahren, an welchen der betroffenen Standorte seit 2018 der Verlust von Waffen, Waffenteilen, Munition oder Sprengmitteln verzeichnet wurde.